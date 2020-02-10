التخطيط تعلن تخصيص 15 الف دونم لأنشاء مدينة زراعية

2020/02/10 | 22:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، عن تخصيص 15 ألف دونم لإنشاء مدينة زراعية، و200 دونم لإنشاء مدينة صناعية في محافظة ذي قار ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب بالتنسيق مع هيأة استثمار المحافظة.وذكر بيان ل‍وزارة التخطيط، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا […]

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