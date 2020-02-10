الاعلام الامني يوضح طبيعة الانفجار الذي حصل جنوبي العاصمة

2020/02/10 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن انفجار وقع جنوب العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “مجموعة مسلحة تستقل عجلة، اقدمت على استهداف رتل أمني تابع لإحدى الشركات العاملة في العراق يحمل مواد غذائية ، بواسطة رمي عبوة محلية الصنع”.واضاف، أن “الانفجار ادى الى احتراق إحدى عجلات الرتل، […]

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