بسبَب الميليشيات.. واشنطن تنقل مصالحها إلى كردستان

2020/02/10 | 22:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الأمير نظراً للتوتر الأمني في #بغداد، بين #أميركا و #إيران، نتيجة مقتل قائد #فيلق_القدس الإيراني #قاسم_سليماني، وكنتيجة حتميّة لاستمرار الصراع بين #واشنطن و #طهران في هذا […]

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