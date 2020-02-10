وزير حالي “يزحف” لرئيس الوزراء المكلف للحصول على منصب في الحكومة الجديدة

2020/02/10 | 22:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت مستشارة رئيس الوزراء المستقيل حنان الفتلاوي: أحد الوزراء الحاليين زحف زحفاً تاريخياً للرئيس المكلف لدرجة( تگشطت يديه ورجليه)وسال دمهما واختلط بتراب كرامته المهدورة! ‏يحلف بالقرآن والانجيل والزبور والتوراة انه مستقل فبكى أحد الحاضرين تأثرا حتى ابتلت لحيته بالدموع ‏والمصيبة انه وزير فاشل بل من أفشل الوزراء وأخفهم قلماً بالتوقيع أحد الوزراء الحاليين زحف زحفاً […]

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