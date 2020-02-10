2020/02/10 | 22:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، بسبب تدني درجات الحرارة.وذكر مكتب الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى، ان “المحافظ قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى ليوم غد، بسبب تدني درجات الحرارة”.وأضاف أن “الجبوري قرر استثناء الدوائر الخدمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام في نينوى يوم غد بسبب الطقس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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