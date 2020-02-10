2020/02/10 | 23:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة كوردستان: تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر الثلاثاء

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