من استفاد أكثر من الطرد.. برشلونة أم ريال مدريد؟ الأرقام تجيب

2020/02/10 | 23:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طُرد اللاعب نبيل فقير من طرف ريال بيتيس في مواجهة برشلونة مساء الاحد ضمن منافسات الدوري الاسباني ليترك فريقه منقوص العدد ضد البارسا.

وحقق البارسا فوزا صعبا على بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الليغا بثلاثية لهدفين.

واستفاد البارسا أكثر من ريال مدريد في حالات التحكيم بحق منافسيه منذ عام 2003 وفقاً لإحصائية أبرزتها شبكة ديفنسا سنترال الاسبانية.

واشارت الشبكة إلى أن الحكام طردوا 44 لاعباً من الفرق المنافسة لبرشلونة في المباريات في ظرف 17 عاماً.

وفي الجهة المقابلة فان ريال مدريد استفاد من طرد 19 لاعباً فقط في نفس المدة الزمنية بنقص في صفوف المنافسين.

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