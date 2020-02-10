2020/02/10 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل مسؤول الدفاع الجوي لـ'داعش') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعتقل مسؤول الدفاع الجوي لـ'داعش') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).