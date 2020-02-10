2020/02/10 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت تربية محافظة ديالى، الاثنين، رفع التعليق عن مدارس في أبي صيدا بعد استقرار الوضع الامني.وذكرت المديرية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “ضمن توجيهات وزيرة التربية سها خليل العلي بك ومتابعتها المباشرة وتنفيذا لخطة المديرية العامة لتربية ديالى لإعادة الدوام في المناطق الساخنة ورفع التعليق عن المدارس الابتدائية والثانوية واعادة انتظام الدوام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ديالى ترفع الحظر عن مدارس ابي صيدا بعد استتباب الامن فيها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ديالى ترفع الحظر عن مدارس ابي صيدا بعد استتباب الامن فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).