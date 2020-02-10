اندلاع حريق في سوق العشار وسط البصرة

2020/02/10 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق في سوق العشار وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حد...





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