اندلاع حريق في سوق العشار وسط البصرة


اندلاع حريق في سوق العشار وسط البصرة
2020/02/10 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، الاثنين، باندلاع حريق في سوق العشار وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر في حد...

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