2020/02/10 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير العراق لدى أثينا يُقدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس القبرصيّ سفيراً غير مُقِيم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير العراق لدى أثينا يُقدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس القبرصيّ سفيراً غير مُقِيم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير العراق لدى أثينا يُقدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس القبرصيّ سفيراً غير مُقِيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).