زراعة كربلاء: اكثر من الفي طن من اللحوم البيضاء تم تسويقها خلال الشهر الماضي السوق المحلي

2020/02/10 | 23:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الاثنين، عن تسويق اكثر من الفي طن من اللحوم البيضاء الى السوق المحلي خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقال مدير اعلام المديرية باهر غالي في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “مشاريع الدواجن العاملة في المحافظة والبالغ عددها 55 مشروعا سوقت 2157 طنا و754 كيلو غرام من من […]

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