2020/02/10 | 23:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق كبير يلتهم سوق للبسطات وسط البصرة واخلاء للمنازل القريبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم سوق للبسطات وسط البصرة واخلاء للمنازل القريبة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم سوق للبسطات وسط البصرة واخلاء للمنازل القريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).