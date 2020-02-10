2020/02/10 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة افادت وسائل اعلام ان رتلا اميركيا تعرض لتفجير مروع في قضاء اليوسفية ، بعشية اربعين قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعشية اربعين سليماني .. انباء عن تفجير رتل امريكي باليوسفية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعشية اربعين سليماني .. انباء عن تفجير رتل امريكي باليوسفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).