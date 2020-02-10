التعليم تفتح باب التسجيل للطلبة الذين لم يستطيعوا التثبيت في المراكز الارشادية

2020/02/10 | 23:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الاثنين،انه تم فتح باب التسجيل للطلبة الذين لم يستطيعوا التثبيت في المراكز الارشادية.وقالت في بيان، اننه “مراعاة لظروف بعض الطلبة الذين لم يسعفهم الوقت لاكمال اجراءات التسجيل و الذين سبق لهم التقديم على النوافذ الالكترونية للقبول في الجامعات والكليات الاهلية، ولم يثبتوا خيارهم وبالتالي لم يتم قبولهم فيها”.واشارت “نود اعلامهم انه حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د قصي السهيل على السماح للطلبة أعلاه باكمال إجراءات التسجيل الالكتروني ( للطلبة المتقدمين الكترونياً حصراً ) على النظام من خلال مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات الحكومية واعتباراً من يوم 12-2-2020 ولمدة خمسة ايام”.وتابعت مع مراعاة التالي، “اعتبار السنة الدراسية الحالية 2019-2020 سنة تأجيل بحق الطلبة المسجلين، لايشمل بالآلية أعلاه الطلبة الذين لم يقدموا الكترونياً، لايستوفي اي اجور دراسية من الطلبة المتقدمين للسنة الحالية ( سنة التأجيل )”.

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