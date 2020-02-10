الحشد الشعبي يدمر عدة مضافات لداعش الإرهابي شرقي محافظة كركوك

2020/02/10 | 23:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، تمكنها من تدمير عدة مضافات تابعة لداعش الإرهابي شرقي محافظة كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته، “العهد نيوز”، ان “الفوج الثاني التابع للواء ١٦ بالحشد الشعبي نفذ عملية دهم وتفتيش في منطقة مليحة جنوب شرقي كركوك”.وأضاف ان “العملية اسفرت عن العثور على مضافات تم تدميرها اضافة إلى […]

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