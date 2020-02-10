بارزاني والحكيم يبحثان تطبيع الأوضاع و

2020/02/10 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، يوم الاثنين، بذل المساعي لمعالجة المشكلات وتطبيع الاوضاع في العراق وعودة الهدوء والاستقرار وتعديل مسار العملية السياسية في البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لشفق نيوز، ان بارزاني استقبل في اربيل ، اليوم الاثنين، وزير الخارجية في الحكومة الاتحادية محمد علي الحكيم.

واشار البيان الى ان الجانبين ناقشا آخر التطورات في أوضاع العراق والتظاهرات في بغداد والمحافظات الاخرى، مبيناً أن الجانبين سلطا الأضواء على المطالب المشروعة للمتظاهرين من الخدمات وحاضر ومستقبل افضل والتعامل العنيف الذي يتعرضون له.

واضاف البيان الجانبين أكدا على المساعي والخطوات الجدية لقطع دابر العنف والاستجابة للمطالب التي خرج من اجلها المتظاهرون.

ولفت الى ان مناقشة مخاطر عودة ظهور الارهاب وتوسع تحركات ارهابيي داعش في العديد من المختلفة في العراق واهمية دور التحالف الدولي لمساعدة العراق واقليم كوردستان في مواجهة الارهابيين، ومساعي تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة العراقية وأوضاع المنطقة بصورة عامة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كانت محاور أخرى في الاجتماع.

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