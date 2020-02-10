مصدر: حريق كبير يلتهم محال تجارية بسوق شعبي في البصرة

2020/02/10 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بنشوب حريق هائل في سوق للباعة المتجولين وسط مدينة البصرة.وقال المصدر لشفق نيوز ان حريقا كبيرا التهم سوقاً للباعة المتجولين في شارع الكويت، وسط مدينة البصرة.وبين المصدر أن فرق الدفاع المدني توجهت لموقع الحريق، واستطاعت السيطرة عليه.انتهى..م.ر

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