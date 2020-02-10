صور.. حريق هائل يلتهم سوقاً للباعة المتجولين وسط البصرة

2020/02/10 | 23:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بنشوب حريق هائل في سوق للباعة المتجولين وسط مدينة البصرة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان حريقا كبيرا التهم سوقاً للباعة المتجولين في شارع الكويت، وسط مدينة البصرة.

وبين المصدر أن فرق الدفاع المدني توجهت لموقع الحريق، واستطاعت السيطرة عليه.

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