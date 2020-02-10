2020/02/10 | 23:52 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل متظاهر بالرصاص خلال محاولة إغلاق جامعة الناصرية بغداد -عبدالحسين غزال الناصرية- الزمان قُتل متظاهر عراقي الاثنين عندما فتح حرّاس جامعة في مدينة الناصرية جنوب بغداد النار على محتجّين حاولوا منع الدخول إلى كليّات في المجمع التعليمي، حسبما أفادت مصادر طبية وكالة فرانس برس. وأوضحت المصادر أن مجموعات من المتظاهرين نجحت في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد عشية أربعينية سليماني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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