2020/02/10 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬إغلاق‭ ‬جامعة‭ ‬الناصرية بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ الناصرية‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قُتل‭ ‬متظاهر‭ ‬عراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬حرّاس‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬محتجّين‭ ‬حاولوا‭ ‬منع‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬كليّات‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬التعليمي،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشانق‭ ‬رمزية‭ ‬لترامب‭ ‬وجنود‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عشية‭ ‬أربعينية‭ ‬سليماني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشانق‭ ‬رمزية‭ ‬لترامب‭ ‬وجنود‭ ‬أميركيين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عشية‭ ‬أربعينية‭ ‬سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).