الجميع مرشحون

2020/02/10 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬استسهال‭ ‬عجيب‭ ‬لدى‭ ‬جهات‭ ‬وشخصيات‭ ‬للتصدي‭ ‬للمسؤوليات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬لو‭ ‬سألت‭ ‬جميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬والقوى‭ ‬والجمعيات‭ ‬والتنظيمات‭ ‬والعناوين‭ ‬الشخصية‭ ‬والفئات‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬مرشحين‭ ‬فوريين‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ومناصب‭ ‬عليا‭ ‬بالبلد‭ ‬لما‭ ‬ترددت‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬بعشرات‭ ‬المرشحين‭ ‬وربما‭ ‬المئات‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭.‬ ‭ ‬نعم‭ ‬،‭ ‬نعلم‭ ‬أنها‭ ‬السلطة‭ […]

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