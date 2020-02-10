2020/02/10 | 23:52 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 700 ألف سوري نزوحوا من إدلب انقرة-توركان اسماعيل بيروت- الزمان قتل خمسة جنود أتراك على الأقل الاثنين في قصف مدفعي شنته قوات الرئيس السوري بشار الاسد محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، كما أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن وزارة الدفاع.
وأفادت شبكة «ان تي في» أن خمسة جنود أصيبوا بجروح من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا ترد بقوة على مقتل خمسة من جنودها في مطار تفتناز ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفادت شبكة «ان تي في» أن خمسة جنود أصيبوا بجروح من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا ترد بقوة على مقتل خمسة من جنودها في مطار تفتناز ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا ترد بقوة على مقتل خمسة من جنودها في مطار تفتناز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).