‭ ‬تركيا‭ ‬ترد‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬تفتناز‭ ‬

2020/02/10 | 23:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 700‭ ‬ألف‭ ‬سوري‭ ‬نزوحوا‭ ‬من‭ ‬إدلب‭ ‬ انقرة‭-‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬ بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬أتراك‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬شنته‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭.‬وأفادت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬جنود‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬من‭ […]

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