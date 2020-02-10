الاتحاد الإسلامي :الكتل الكردستانية تنتظر تشكيل حكومة علاوي وعلى الجميع دعمها

2020/02/10 | 23:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، اليوم الاثنين، ان “علاوي طرح وزراء من جميع المكونات ومستقلين وطالب بالدعم الكردي”.وقال كوجر لـ”العهد نيوز”، ان “البيت الكردي مشتت لحد الان وغدا هناك جلسة مع رئيس الإقليم بشأن تشكيل الحكومة المركزية”، مبينا، ان “الكتل الكردية ستكون داعمه لحكومة علاوي وسندعم توجهاته في تشكيل حكومته “.[…]

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