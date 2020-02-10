2020/02/10 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يثمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في تطوير الانتاج الذي يساهم في رفد قدرات الجيش العراقي بالاسلحة والصيانة". هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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