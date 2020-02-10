نائب: حكومة علاوي ستكون حكومة مجموعة من الزعامات

2020/02/10 | 23:58 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد النائب هوشيار عبد الله، الاثنين، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستكون حكومة مجموعة من الزعامات.

وقال في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، انه "فور تكليفه (محمد علاوي) صرحنا بأنه من حيث الشخصية واسلوب تكليفه نسخة مكررة لتجربة عادل عبد المهدي".

واضاف "نستطيع القول بأن حکومته ايضا ستكون حكومة مجموعة من الزعامات مثل السيد الصدر والعامري و البارزاني"، مشيرا الى انها "استنساخ مطابق تماما لتجربة سابقة".

واكد ان "الايام القادمة ستثبت ذلك جليا".





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