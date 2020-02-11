انصار الله يسقطون طائرة تجسس تابعة للتحالف السعودي قبالة نجران

2020/02/11 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أنصار الله، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية قبالة نجران.بدورها.وذكرت قناة “المسيرة” اليمنية، إن “الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية أسقطت، اليوم، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران”.وفي الـ8 من شباط، أعلنت “أنصار الله”، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي بقيادة […]

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