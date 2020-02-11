الموصل بحلة بيضاء.. صور توثق فرحة العراقيين بالحدث

2020/02/11 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتست مدينة الموصل بحلة بيضاء لأول مرة منذ سنوات.



وشهدت مناطق شمال وغرب العراق، الاثنين، تساقطا للثلوج يتوقع أن يمتد إلى باقي المناطق ومن ضمنها بغداد، في حدث "نادر" حسب توقعات الراصدين الجويين في البلاد.

وشهدت مناطق متفرقة من الموصل والأنبار وجنوب بغداد ، تساقطا لثلوج خفيفة استمر لفترات متباينة، فيما وصلت درجات الحرارة الصغرى في بغداد إلى صفر درجة مئوية.

مدينة الموصل تكتسي بالبياض لأول مرة منذ 12 عاما - 10 فبراير

يذكر أن آخر مرة تساقطت فيها الثلوج في العراق كانت قبل حوالي 12 سنة.

ووثق سكان الموصل هطول الثلوج في مدينتهم التي أنهكتها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، قبل تحريرها من قبضة التنظيم المتطرف في يوليو 2017.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية تساقط زخات مطر وثلوج ابتداء من الاقسام الغربية والشمالية للعراق مع انخفاض الحرارة عدة درجات.

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