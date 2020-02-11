2020/02/11 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن “مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول خطة ترامب “ما زال قيد التداول في الأمم المتحدة”.عريقات ينفي سحب طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن خطة ترامب”أ ف ب”: السلطة الفلسطينية تسحب طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن خطة ترامب وأكد […]

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