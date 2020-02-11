اعتقال مسؤول الدفاع الجوي بداعش الارهابي في الموصل

2020/02/11 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ”داعش” في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز”، انه “بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار والتمكن من محاصرته والقاء القبض عليه في […]

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