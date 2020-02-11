محافظ واسط يوضح بشأن الانباء حول تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

2020/02/11 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

نفى محافظ واسط عادل الزركاني، تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء.

وقال المحافظ في بيان مقتضب...





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