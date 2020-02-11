حكم عراقي يشارك بـ”اولمبياد طوكيو” 2020

2020/02/11 | 00:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة، اناطة مهمة قيادة عدد من المباريات في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 الى الحكم العراقي احمد علي.وقال علي في تصريح لـ / المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي للعبة، اسند الي مهمة قيادة عدد من مباريات لعبة كرة السلة في أولمبياد طوكيو 2020 والمقرر اقامتها في الصيف المقبل”.وأوضح بالقول، “اشعر بالفخر […]

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