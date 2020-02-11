2020/02/11 | 00:31 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق في سوق للبسطيات وسط البصرة من دون تسجيل خسائر بشرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق في سوق للبسطيات وسط البصرة من دون تسجيل خسائر بشرية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق في سوق للبسطيات وسط البصرة من دون تسجيل خسائر بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).