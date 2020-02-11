بعشية اربعين سليماني .. تفجير قافلة لشركة امنية امريكية باليوسفية

2020/02/11 | 00:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت مصادر أن عبوة ناسفة استهدفت مساء اليوم الاثنين، رتلاً لشركة أمنية أمريكية، جنوب العاصمة بغداد.وقالت المصادر،(بحسب وسائل اعلام ) إن رتل شركة أمنية كانت تنقل مواد غذائية استهدف بتفجير عبوة، دون وقوع إصابات.وبينت أن الهجوم وقع في منطقة اليوسفية جنوب العاصمة العراقية بغداد.ويتزامن التفجير مع «أربعينية» قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

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