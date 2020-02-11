اصابة فنان كوردي شهير بوعكة صحية حادة

2020/02/11 | 00:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض الفنان التشكيلي الكوردي الشهير اسماعيل خياط، اليوم الاثنين، لوعكة صحية حادة نقل على اثرها الى المستشفى.

وقال مقرب من خياط في تصريح صحفي، ان الفنان تعرض لنزيف داخلي في المخ بعد حادث سقوط، نقل على اثرها الى المستشفى في السليمانية، وهو في حالة صحية حرجة.

واضاف ان خياط ادخل الى صالة العمليات، ومن المقرر ان تجرى له عملية جراحية عاجلة.

وولج اسماعيل خياط عالم الفن التشكيلي منذ اكثر من نصف قرن ويعمل في مجال رسم اللوحات على الحجر وهو واحد من المع نجوم الفن التشكيلي الكوردي واقام العديد المعارض في مختلف دول العالم الامر الذي اكسبه شهرة دولية عريضة.

ولد في خانقين بمحافظة ديالى عام 1944

تخرج من دار المعلمين في بعقوبة عام 1966

اصبح عضواً في جمعية التشكيليين العراقيين عام 1965

اصبح عضواً في جمعية التشكيليين العالمي عام 1980

تقاعد بعد خدمة 24 سنة في النشاط الفني لمدارس السليمانية 1990

اصبح مدير الفن التشكيلي في وزارة الثقافة في اقليم كوردستان من عام 1992 ولمدة ثلاث سنوات.

اقام اكثر من 40 معرضا شخصيا و 50 معرضا مشتركا من عام 1965 و حتى عام 2010 في العراق وسوريا والاردن وروسيا ودول شرق اوروبا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا والسويد وايران وسويسرا والدانمارك، له نشاطات عديدة في رسم اغلفة اكثر من 40 كتاباً وفي مجال الديكورات والبوسترات.

طبعت 5 من نتاجاته في اليابان على التيشيرتات اضافة الى طبع اعداد من نتاجاته على بطاقات المعايدة، وحصل على جوائز عديدة اهمها جائزة الابداع في الفن التشكيلي من حكومة اقليم كوردستان.

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