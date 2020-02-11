2020/02/11 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ريتا_عودة فراس جمعة، شاعر عراقي معاصر*بغداد، العراق*من مواليد 25.4.1977*درس بكالوريوس علوم، ادارة أعمال/ البصرة// كليّة الادارة والاقتصاد.*عملك؟ موظّف.*لونك المفضل؟ - الخردلي*رأيك في الشاعرة ريتا عودة؟ريتا عودة انسانة قبل أن تكون أيّ شيء.
شاعرة ناصعة البياض.
متابعة للأبد بنهم شديد.
وافرة الصداقة الحميمة.
أرى في سطورها النقد المائز.---------------------تتدفّق قصائد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-8 ///فراس جمعة، شاعر عراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شاعرة ناصعة البياض.
متابعة للأبد بنهم شديد.
وافرة الصداقة الحميمة.
أرى في سطورها النقد المائز.---------------------تتدفّق قصائد......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-8 ///فراس جمعة، شاعر عراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-8 ///فراس جمعة، شاعر عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).