ريتا عودة - ((شاعر وقصيدة))-8 ///فراس جمعة، شاعر عراقي

2020/02/11 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة فراس جمعة، شاعر عراقي معاصر*بغداد، العراق*من مواليد 25.4.1977*درس بكالوريوس علوم، ادارة أعمال/ البصرة// كليّة الادارة والاقتصاد.*عملك؟ موظّف.*لونك المفضل؟ - الخردلي*رأيك في الشاعرة ريتا عودة؟ريتا عودة انسانة قبل أن تكون أيّ شيء.شاعرة ناصعة البياض.متابعة للأبد بنهم شديد.وافرة الصداقة الحميمة.أرى في سطورها النقد المائز.---------------------تتدفّق قصائد......

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