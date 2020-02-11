ياسين المصري - خلاصة البيان في تأويل القرآن

2020/02/11 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري التأويل هو التفسير والتوضيح وبيان المعنى بحسب المعاجم، وفي حالة القرآن هو الرجوع بالكلام إلى مراد المتكلم (أي الله).تقول ويكيبيديا العربان إن التأويل (حركة) متصاعدة لا تتوقف حتى لا يحدث تجاوز زمكاني للنص، أي أن النص لا يبقى في عصره وفي مكانه، لهذا لا يعيش النص الا في ظل التأويل..ولعله لا توجد كلمة في لغة العربان أثارت جدلا بين الباحثين مثل كلمة (التأويل).فهي التي اختصت بفتح الآفاق أمام الفقه......

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