وزراء صحة بلدان الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا لبحث مستجدات “مذكور”

2020/02/11 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسماكر، أن “وزراء صحة بلدان الاتحاد، سيعقدون اجتماعا طارئا، في 13 فبراير/شباط الجاري، لبحث فيروس ”كورونا“ الجديد”.وأضاف كيرسماكر أن “الاجتماع الطارئ سيبحث آخر المستجدات حول الفيروس المذكور”.والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم 10 ملايين يورو كهبة لإجراء أبحاث حول فيروس ”كورونا“ الجديد”.وفي وقت سابق […]

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