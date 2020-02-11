بوتين يقترح عقد قمة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن

2020/02/11 | 00:52 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو / وكالات

صرح السفير الروسي لدى الصين أندريه دنيسوف، امس الاثنين، بأن الصين لم تكتف فقط بدعم فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد قمة للدول المؤسسة للأمم المتحدة، بل أعربت أيضا عن استعدادها للمشاركة في التحضير للاجتماع.

وكان السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قد أكد، أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واضاف “لقد أخذ الجانب الأميركي في الاعتبار مبادرة الرئيس الروسي.



أما بالنسبة للتحضيرات، من الأصح انتظار رد فعل جميع قادة الدول الخمس، وبعد ذلك دراسة

الأمور التنظيمية، بما في ذلك الاتفاق مع الشركاء على مكان وتاريخ الاجتماع”.

وأشار السفير إلى أنه يتم العمل على تحديد موعد عقد اجتماع ثنائي بين موسكو وواشنطن بشأن الستقرار الستراتيجي.

وأضاف السفير “تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الحوار الثنائي حول هذه القضية في المستقبل القريب خلال المشاورات الروسية الأميركية بشأن الاستقرار الستراتيجي التي عقدت في 16 كانون الثاني الماضي حاليا، يتم تحديد مواعيد محددة للاجتماع التالي على جدول الأعمال الستراتيجي”.

واقترح بوتين خلال إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية “الهولوكوست”، عقد قمة لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- يفضي إلى البحث عن إجابات جماعية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية التي يشهدها العالم، ومواجهة التشرذم الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

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