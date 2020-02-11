العمليات المشتركة تنفي انسحاب قوات أجنبية من العراق

2020/02/11 | 00:52 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

نفتْ قيادة العمليات المشتركة، امس الاثنين، تقديم دول فرنسا وألمانيا وأستراليا طلب لانسحاب قواتها من العراق، بالتزامن مع ذلك، تعهدت دول اخرى بتسليح العراق.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي: إن “الأنباء التي نشرت بشأن تقديم ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلباً الى قيادة العمليات المشتركة، من اجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن لصحة”.

ودعا الخفاجي الى “توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية”.

ونشرت وسائل اعلامية تصريحا نسب الى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي قوله، ان ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً الى قيادة العمليات المشتركة، من اجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش، والتزام الحكومة العراقية بانهاء تواجد أي قوات اجنبية في الاراضي العراقية، ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

وفي ما يتعلق بالتسليح، أكد عضو اللجنة كريم عليوي، في تصريح صحفي أن “خروج القوات الأميركية من العراق، لن يخلق فراغاً أمنيا في البلاد”، مبيناً أن “ثلاث دول تعهدت بتسليح العراق في حال قررت واشنطن التوقف بهذا الشأن”.

واضاف أن “العراق يمتلك منظومة أمنية قوية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، إضافة الى القوى الساندة، وانه لا يعتمد على مصادر الاسلحة الاميركية فقط، بل هناك دول اخرى تعهدت بدعم البلاد وتسليحها وهي روسيا والصين وكوريا الجنوبية”.

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