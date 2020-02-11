بغداد وموسكو تستعدان لتوقيع 20 اتفاقية

2020/02/11 | 00:52 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اعلنَ السفير العراقي لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني، أمس الاثنين، أنه من المؤمل عقد اجتماع اللجنة الحكومية العراقية ـ الروسية في نيسان المقبل في موسكو.

وقال الحسيني خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس لجنة الاتحاد الروسي، بحسب بيان لوزارة الخارجية، تلقته “الصباح”: “نأمل أن يتم عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في نيسان المقبل، وسيصل وزير الخارجية العراقي إلى موسكو كرئيس مشارك للجنة من الجانب العراقي، ونتوقع توقيع نحو 20 اتفاقية”.

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