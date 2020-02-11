متظاهرو ساحة الحبوبي يقررون اعادة الدوام في المدارس والجامعات

2020/02/11 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قرر متظاهرو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، الثلاثاء، اعادة الدوام في المدارس والجامعات.

وقال المتظاهرون في بيان اذيع في ساحة الحبوبي، انه "لمقتضيات المصلحة العامة، قررنا اعادة الدوام للدوائر الخدمية وجميع المدارس والجامعات بشكل اختياري عائد للطلبة".

وكان مصدر أمني، في محافظة ذي قار افاد، الاثنين (10 شباط 2020)، باستشهاد متظاهر، بعد مصادمات قرب جامعة العين وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وقعت صدامات وإطلاق نار بالقرب من جامعة العين بين ما يعرف بـ(فوج مكافحة الدوام) والقوات الأمنية المكلفة بحماية الجامعة".

وأشار، إلى أن "المصادمات أدت إلى استشهاد متظاهر"، لافتاً إلى "عدم وجود جريح أو إصابات أخرى".

وكان مصدر أمني، قد أفاد الاثنين، بأن متظاهرين قاموا باغلاق كلية الطب في جامعة ذي قار بمدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " عناصر من ما يعرف بـ (فوج مكافحة الدوام)، أقدموا على غلق كلية الطب في الناصرية"، مشيراً إلى أن "هذه العناصر أجبرت الموظفين والطلبة على الخروج من الكلية".

وأضاف، أن "متظاهرين قاموا أيضاً باغلاق كلية مزايا الجامعة الأهلية في مدينة الناصرية".

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