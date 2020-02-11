منظمة الصحة العالمية: انتشار إصابات “كورونا” خارج الصين شرارة ستتحول إلى حريق كبير

2020/02/11 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، امس الاثنين، أن “انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين قد يكون “شرارة ستتحول إلى حريق كبير”. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في جنيف، إن الفريق الأولي للخبراء المعنيين بتحليل سلالة “كورونا” الجديدة وبقيادة الدكتور، […]

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