بالصور.. مدونون يرفعون هاشتاك #اطلقوا_سلف_ابناء_الحشد_الشعبي

2020/02/11 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مجموعة من المدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امس الاثنين، هاشتاكا للمطالبة باطلاق سلف ابناء الحشد الشعبي عبر المصارف الحكومية”.ورفع المدونون صورا تحمل لافتات مطالبة ابناء الحشد باطلاق السف الحكومية.انتهى..م.ر

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