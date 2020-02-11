متنبئ جوي يحذر من اجواء البلاد خلال نهار اليوم الثلاثاء

2020/02/11 | 01:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي، علي الموسوي، اليوم الثلاثاء، من اجواء الفجر ونهار، اليوم، وبحسب النشر التي خص بها “العهد نيوز”، فان الاجواء ستكون كتالي: اولا: من المتوقع بعد مشيئة الله ان يستمر تأثر البلاد بالمرتفع الجوي السطحي الشبه المداري (منظومة الضغط الجوي المرتفع) ليكون الطقس خلال يوم غدا كالتالي.– المناطق الشمالية: اجواء غائمة جزئيا الى […]

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