جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة

2020/02/11 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

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