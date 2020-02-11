2020/02/11 | 03:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت العاصفة الشتوية القوية، التي تضرب أوروبا حاليا إلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل في بولندا والسويد وسلوفينيا وبريطانيا، وتم تعليق الرحلات الجوية في بعض أجزاء ألمانيا كما انقطع التيار الكهربائي في مئات الآلاف من المنازل في شمال أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى في أوروبا بسبب الطقس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى في أوروبا بسبب الطقس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).