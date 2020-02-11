2020/02/11 | 04:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : لحظة جر مشتبه في إصاباتهم بـ كورونا من منازلهم المستقلة / كشفت لقطات صادمة لأشخاص مشتبه فى إصاباتهم بفيروس كورونا يتم سحبهم من منازلهم بالقوة من قبل قوات الامن في مدينة ووهان الصينية تمهيدًا لنقلهط إلى المعسكرات التي يتم تجميع فيها المشتبه فيها بالفيرس.ووضح الفيديو المسؤولين الذين يرتدون بدلات واقية وهم […]

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