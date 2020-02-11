2020/02/11 | 04:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت أسعار النفط، إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2018، متأثرة بضعف الطلب الصيني في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وبينما ينتظر المتعاملون ليروا هل ستنضم روسيا إلى منتجين آخرين في السعي إلى مزيد من تخفيضات الانتاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى في 13 شهرا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى في 13 شهرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).