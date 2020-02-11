النقل تعلن اعادة افتتاح خط النقل الداخلي ذو دلالة «61» من باب المعظم الى منطقة العامرية

2020/02/11 | 06:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيضمن الخطط الخاصة بتفعيل واقع النقل الجماعي للمناطق ذات الكثافة السكانية في بغداد، اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (احدى تشكيلات وزارة النقل) عن اعادة افتتاح خط النقل ذو الدلالة (61) عبر باصات النقل ذات الطابق الواحد الحديثة لخدمة للمواطنين الكرام.وقال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، انه « استنادا لتوجيهات وزير النقل عبدالله لعيبي وضمن خطط الشركة التشغيلية لعام (٢٠٢٠) الرامية الى تطوير واقع النقل الداخلي للعاصمة بغداد والمحافظات العراقية تم اعادة افتتاح خط النقل التجريبي الذي ينطلق من ساحة مجسر باب المعظم ثم ساحة الرصافي الى ساحة المتحف والعلاوي مرورا بنفق الشرطة الى منطقة العامرية وصولا الى شارع المضايف «.وتابع ان «الشركة تسعى خلال هذا العام الى تطبيق الخطة التشغيلية الخاصة بربط كل مناطق وشوارع العاصمة بغداد بشبكة نقل متطورة وحضارية عبر باصات النقل ذات الطابق الواحد والطابقين «.يذكر ان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل اعلنت مسبقا عن افتتاح اكثر من ٨٠ خط داخل العاصمة بغداد والمحافظات العراقية خدمة للمواطنين الكرام.

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