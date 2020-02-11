البصرة تستعد لإقامة معرض الزهور الدولي في موعده السنوي

2020/02/11 | 06:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / رائد محمد تستعد محافظة البصرة لإقامة معرض الزهور الدولي في نيسان المقبل.وقال مدير قسم الخدمات والسلامة المهنية» محمد رعد جواد «: إن الحكومة المحلية، عازمة على إقامة المعرض في موعده ، فيما سيجريالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية للمشاركة فى المعرض .وفي سياق متصل اوضح جواد، إن ديوان محافظة البصرة استحدث شعبة الزراعة التجميلية، ليقع على عاتقها الاهتمام بالأعمال الزراعيةفي الشوارع الرئيسية والساحات والمداخل الخارجية للمحافظة، فضلا عن اعمال زراعة الحزام الأخضر حول المدينة .من جهتها قالت مسؤولة شعبة الزراعة التجميلية المهندسة الزراعية نور ثاقب يسر: إن الشعبة مرتبطة اداريا بقسم الخدمات والسلامةالمهنية، وتهتم بتحسين وتنويع الأعمال الزراعية التجميلية في المحافظة، من خلال زراعة نباتات وأشجار جديدة تم استيراد بذورها من احدىالدول الاسيوية، كاشجار الكاسيما دستولا الملونة و البوليسانا والإكاسيا، حيث سيصار الى تكثبرها في مشاتل ديوان المحافظة البالغعددها (١٠)، فيما سيصار إلى تكثير اعدد اخرى من النباتات، في مشاتل القصور الحكومية، ومن ثم نقلها وزراعتها في عموم شوارعالمحافظة .واشارت إلى أن الشعبة، ستولي اهتماماً بالغاً، باعمال زراعة الحزام الأخضر حول المدينة، بهدف الحد من التلوث البيئي في المحافظة .

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